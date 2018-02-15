За підозрою у вбивстві морських піхотинців затримали двох товаришів по службі

В районі Широкиного в одному з будинків були виявлені тіла загиблих морських піхотинців. Як стало відомо УНН були виявлені тіла 4-х загиблих.

За підозрою у вбивстві були затримані двоє їхніх товаришів по службі.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше штаб АТО повідомив, про виявленні тіл загиблих морських піхотинців у будинку, в якому вони тимчасово проживали.