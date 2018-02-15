За підозрою у вбивстві морських піхотинців затримали двох товаришів по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Загибель військових піхотинців кваліфіковано, як вбивство. За підозрою у скоєнні злочину затримано двох їхніх сослуживців. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
В районі Широкиного в одному з будинків були виявлені тіла загиблих морських піхотинців. Як стало відомо УНН були виявлені тіла 4-х загиблих.
За підозрою у вбивстві були затримані двоє їхніх товаришів по службі.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.
Нагадаємо, раніше штаб АТО повідомив, про виявленні тіл загиблих морських піхотинців у будинку, в якому вони тимчасово проживали.