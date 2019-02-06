За превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 9 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За превышение скорости в Украине в течение четырех месяцев было оштрафовано водителей на сумму более 9 млн гривен. Об этом говорится в ответе Департамента патрульной полиции Украины на запрос корреспондента УНН.
Всего за период с середины октября 2018 года, то есть с момента, когда водителей начали штрафовать за нарушение режима скорости зафиксировано радаром TruCam, до конца января 2019 года было оформлено 35222 материалов об административном правонарушении ответственность за которое предусмотрена ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).
"За период с 16 октября 2018 года по 25 января 2019 на территории Украины (...) наложено штрафов на общую сумму 9724342 грн, из которых оплачено 7672096 грн", - сообщили в Нацполиции.
Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.
Как сообщал УНН, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделяют 176 млн евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине. Министерство инфраструктуры напомнил, что в 2018-м Мининфраструктуры при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальную транспортную стратегию до 2030-го года.