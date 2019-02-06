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За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень

За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. За перевищення швидкості в Україні протягом чотирьох місяців було оштрафовано водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень. Про це йдеться у відповіді Департаменту патрульної поліції України на запит кореспондента УНН.

Всього за період з середини жовтня 2018 року, тобто з моменту, коли водіїв почали штрафувати за порушення режиму швидкості зафіксоване радаром TruCam, до кінця січня 2019 року було оформлено 35 222 матеріалів про адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 122 Кодексу про адмінправопорушення (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

"За період з 16 жовтня 2018 року по 25 січня 2019 року на території України (…) накладено штрафів на загальну суму 9 724 342 грн, з яких сплачено 7 672 096 грн", - повідомили у Нацполіції.

Нагадаємо, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становить 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.

Як повідомляв УНН, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділяють 176 млн євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні. Міністерство інфраструктури нагадало, що у 2018-му Мінінфраструктури за підтримки європейських партнерів розробило та затвердило Національному транспортну стратегію до 2030-го року.

Українські Національні Новини

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