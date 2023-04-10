За последний год Молдова сократила экспорт товаров в Россию на 31%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За последний год Молдова сократила экспорт товара собственного производства в Россию на 31%. Об этом сообщил министр экономики Молдовы Думитру Алайба, передает УНН со ссылкой на "NewsMaker".
Детали
Министр экономики Молдовы отметил, что в 2022 году страна экспортировала в страны ЕС продукцию на сумму более 2,54 млрд. долларов. По оценкам Алайбы, объем экспорта по европейским направлениям вырос на 32% по сравнению с 2021 годом.
"За последние 15 лет экономика Молдовы радикально переориентировалась", - добавил Алайба.
По данным Национального бюро статистики Молдовы, Румыния занимает первое место в списке стран импортеров молдавской продукции. Соседняя страна получает 28,6% экспортируемой продукции. Министр сельского хозяйства Молдовы ранее подчеркнул, что Румыния остается главным торговым партнером страны, особенно после войны в Украине, когда показатели экспорта на рынок постсоветского пространства резко упали.
В то же время, вице-премьер страны отметил, что на сегодняшний день Европейский союз является крупнейшим рынком для молдавских производителей.
Напомним
На прошлой неделе фермеры Европы протестовали против дешевого импорта зерна из Украины.