За останній рік Молдова скоротила експорт товарів до росії на 31%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За останній рік Молдова скоротила експорт товарів власного виробництва до росії на 31%. Про це повідомив міністр економіки Молдови Думітру Алайба, передає УНН з посиланням на "NewsMaker".
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Міністр економіки Молдови наголосив, що у 2022 році країна експортувала до країн ЄС продукцію на суму понад 2,54 млрд. доларів. За оцінками Алайби, обсяг експорту за європейськими напрямками зріс на 32% порівняно з 2021 роком.
"За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", - додав Алайба.
За даними Національного бюро статистики Молдови, Румунія посідає перше місце у списку країн імпортерів молдовської продукції. Сусідня країна отримує 28,6% продукції, що експортується. Міністр сільського господарства Молдови раніше наголосив, що Румунія залишається головним торговим партнером країни, особливо після війни в Україні, коли показники експорту на ринок пострадянського простору різко впали.
Водночас, віце-прем'єр країни зазначив, що на сьогоднішній день Європейський союз є найбільшим ринком для молдавських виробників.
Нагадаємо
Минулого тижня фермери Європи протестували проти дешевого імпорту зерна із України.