За последние два дня от переохлаждения в столице пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. За 28 и 29 января 2019 года в Киеве от переохлаждения пострадали семь человек. Обморожения получило два человека. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"28 января от переохлаждения пострадали шесть человек, а от обморожения один человек. 29 января от переохлаждения пострадал один человек, от обморожения также один человек", - сказала Вишневская.
Напомним, 25 января, в столице два человека получили переохлаждение.
Кроме того, синоптики сообщили, что в среду в столице облачно, небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.