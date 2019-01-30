За останні два дні від переохолодження у столиці постраждало семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За 28 та 29 січня 2019 року в Києві від переохолодження постраждало семеро людей. Обмороження отримало двоє людей. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"28 січня від переохолодження постраждало шестеро людей, а від обмороження одна людина. 29 січня від переохолодження постраждала одна людина, від обмороження також одна людина", - сказала Вишневська.
Нагадаємо, 25 січня, у столиці двоє людей отримали переохолодження.
Крім того, синоптики повідомили, що у середу у столиці хмарно, невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.