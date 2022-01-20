За особые заслуги: Путин наградил главу "Газпрома" Алексея Миллера званием Герой Труда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации России, информирует УНН.
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"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Справка
Миллер родился в 1962 году в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург), 31 января ему исполнится 60 лет. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского, имеет степень кандидата экономических наук. С 2001 года - председатель правления "Газпрома", с 2002 года-заместитель председателя совета директоров компании.