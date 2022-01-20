За особливі заслуги: Путін нагородив голову "Газпрому" Олексія Міллера званням Героя Праці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін надав звання Героя Праці голові "Газпрому" Олексію Міллеру. Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації Росії, інформує УНН.
Цитата
"За особливі трудові заслуги перед державою та народом присвоїти звання Героя Праці Російської Федерації Міллеру Олексію Борисовичу – голові правління, заступнику голови ради директорів ПАТ "Газпром", місто Санкт-Петербург", – йдеться у документі.
Довідка
Міллер народився 1962 року в Ленінграді (нині - Санкт-Петербург), 31 січня йому виповниться 60 років. Закінчив Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Н. А. Вознесенського, має ступінь кандидата економічних наук. З 2001 року - голова правління "Газпрому", з 2002 року - заступник голови ради директорів компанії.