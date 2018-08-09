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За один день на Донбассе было зафиксировано около 2 тысяч нарушений - Хуг

Киев • УНН

 • 6935 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала лишь за один день, 30 июля, более 1700 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

За один день на Донбассе было зафиксировано около 2 тысяч нарушений - Хуг

"За один день на прошлой неделе, а именно 30 июля, было зафиксировано более 1700 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.

По его словам, этот показатель намного выше среднего показателя таких нарушени за день, который наблюдался непосредственно перед подтверждением преданности прекращению огня.

"На тот момент он составлял около 1270 нарушений", - напомнил заместитель председателя СММ.

Напомним, во время заседания подгрупп в Минске 27 июня стороны ТКГ договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля.

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