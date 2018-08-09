За один день на Донбассе было зафиксировано около 2 тысяч нарушений - Хуг

"За один день на прошлой неделе, а именно 30 июля, было зафиксировано более 1700 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.

По его словам, этот показатель намного выше среднего показателя таких нарушени за день, который наблюдался непосредственно перед подтверждением преданности прекращению огня.

"На тот момент он составлял около 1270 нарушений", - напомнил заместитель председателя СММ.

Напомним, во время заседания подгрупп в Минске 27 июня стороны ТКГ договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля.