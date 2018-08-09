За один день на Донбасі було зафіксовано близько 2 тисяч порушень – Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала лише за один день, 30 липня, понад 1700 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“За один день минулого тижня, а саме 30 липня, було зафіксовано понад 1700 порушень режиму припинення вогню”, — заявив Хуг.
За його словами, цей показник є набагато вищим за середній денний показник таких порушень, який спостерігався безпосередньо перед підтвердженням відданості припиненню вогню.
“На той момент він складав близько 1270 порушень”, — нагадав заступник голови СММ.
Нагадаємо, під час засідання підгруп у Мінську 27 червня сторони ТКГ домовились про перемир’я на Донбасі з 1 липня.