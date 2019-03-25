За ношение оружия мужчина получил 16-ый приговор

"Приговором Бабушкинского районного суда Днепропетровска 35-летнего гражданина признан виновным в незаконном приобретении и ношении боеприпасов, а также предоставлении полицейском неправомерной выгоды (ч.1 ст.263 и ч.1 ст.369 УК Украины). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 1 месяц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина имел 15 судимостей. В июне 2017 возле жилого дома в городе Днепре мужчину остановил работник полиции за употребление спиртных напитков в общественном месте.



"Во время осмотра у задержанного обнаружено патроны к автоматическому оружию, которые он носил с собой без предусмотренного законом разрешения. Кроме того, находясь в отделении полиции, злоумышленник предложил милиционеру неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен с просьбой не вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту обнаружения у него боевых припасов. Свою вину мужчина признал полностью ", - отмечается в сообщении.



Напомним, 25 марта, руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким сообщено о подозрении пойманному на взятке судьи Раховского районного суда Закарпатской области.