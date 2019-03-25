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MIM-104 Patriot

За носіння зброї чоловік отримав 16-ий вирок

Київ • УНН

 • 7466 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Дніпрі колишнього в’язня визнали винним та призначили 4 роки та 1 місяць позбавлення волі через незаконне придбання та носіння бойових припасів, а також наданні поліцейському хабара у сумі 5000 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

За носіння зброї чоловік отримав 16-ий вирок

"Вироком Бабушкінського районного суду Дніпропетровська 35-річного громадянина визнано винним у незаконному придбанні та носінні бойових припасів, а також наданні поліцейському неправомірної вигоди (ч.1 ст.263 та ч.1 ст.369 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік мав 15 судимостей. У червні 2017 року біля житлового будинку у місті Дніпрі чоловіка зупинив працівник поліції за вживання спиртних напоїв у громадському місці.

"Під час огляду у затриманого виявлено патрони до автоматичної зброї, які він носив з собою без передбаченого законом дозволу. Крім того, перебуваючи у відділенні поліції, зловмисник запропонував правоохоронцю неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень з проханням не вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виявлення у нього бойових припасів. Свою вину чоловік визнав повністю", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким повідомлено про підозру впійманому на хабарі судді Рахівського районного суду Закарпатської області.

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