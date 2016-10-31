За несвоевременное представление е-деклараций в единый реестр будут штрафовать суммой в 850 грн

"В случае несвоевременного представления наступает административная ответственность. Если субъект декларирования подал несвоевременно декларацию без уважительных причин, то это влечет за собой натяжения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов - это 850 - 1800 грн. Несообщение о несвоевременное уведомление об открытии валютного счета или о существенных изменениях имущественного положения влечет наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов - грн, 1700 3400 грн", - сказал он.

Как сообщал УНН, в систему электронных деклараций поступили декларации 413 нардепов.