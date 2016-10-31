За несвоевременное представление е-деклараций в единый реестр будут штрафовать суммой в 850 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За то, что лицо, которое должно было подать электронную декларацию в систему электронных деклараций, но не подало вовремя, на него будет наложен штраф в сумме 850 гривен. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"В случае несвоевременного представления наступает административная ответственность. Если субъект декларирования подал несвоевременно декларацию без уважительных причин, то это влечет за собой натяжения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов - это 850 - 1800 грн. Несообщение о несвоевременное уведомление об открытии валютного счета или о существенных изменениях имущественного положения влечет наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов - грн, 1700 3400 грн", - сказал он.
Как сообщал УНН, в систему электронных деклараций поступили декларации 413 нардепов.