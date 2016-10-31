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15 марта, 19:03 • 115478 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167319 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138420 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130832 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113067 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105641 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101552 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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За несвоевременное представление е-деклараций в единый реестр будут штрафовать суммой в 850 грн

За несвоевременное представление е-деклараций в единый реестр будут штрафовать суммой в 850 грн

Киев • УНН

 • 10159 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. За то, что лицо, которое должно было подать электронную декларацию в систему электронных деклараций, но не подало вовремя, на него будет наложен штраф в сумме 850 гривен. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.

"В случае несвоевременного представления наступает административная ответственность. Если субъект декларирования подал несвоевременно декларацию без уважительных причин, то это влечет за собой натяжения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов - это 850 - 1800 грн. Несообщение о несвоевременное уведомление об открытии валютного счета или о существенных изменениях имущественного положения влечет наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов - грн, 1700 3400 грн", - сказал он.

Как сообщал УНН, в систему электронных деклараций поступили декларации 413 нардепов.

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