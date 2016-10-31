За несвоєчасне подання е-декларацій до єдиного реєстру штрафуватимуть сумою в 850 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За те, що особа, яка мала подати електронну декларацію до системи електронних декларацій, але не подала вчасно, на неї буде накладено штраф в сумі 850 гривень. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"У разі несвоєчасного подання наступає адміністративна відповідальність. Якщо суб'єкт декларування подав не своєчасно декларацію без поважних причин, то це тягне за собою натягнення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів - це 850 - 1800 грн. Неповідомлення про несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку або про суттєві зміни майнового стану тягне накладенням штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів - грн, 1700- 3400 грн",- сказав він.
Як повідомляв УНН, до системи електронних декларацій надійшли декларації 413 нардепів.