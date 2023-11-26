За неделю ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен почти 30 россиян - Тарнавский

В течение минувших суток, в операционной зоне ОСУВ Таврия еще 13 оккупантов сдались в плен Вооруженным силам Украины. Об этом рассказал бригадный генерал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В общем, за неделю, в операционной зоне ОСУВ Таврия почти 30 военнослужащих противника поступили так же - выбрали жизнь, вместо бессмысленной смерти в "мясных" штурмах - говорится в заметке.

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По его словам, за сутки россияне нанесли 6 авиаударов, провели 42 боевых столкновения и осуществили 709 артобстрелов. Несмотря на это украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском направлении.

Дополнение

Общие потери врага составили 639 человек. Еще 13 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 13 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 1 артсистема, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 3 автомобиля. Также уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта. Еще 15 единиц техники врага повреждены - резюмировал Тарнавский.

Вместе с тем продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним

Украинские войска уничтожили более 1 000 вражеских солдат за сутки, а общие потери противника с начала полномасштабной войны составили около 324 830 человек.