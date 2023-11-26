За неделю ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен почти 30 россиян - Тарнавский
В Таврической оперативно-тактической группировке за последние сутки в плен сдались 13 вражеских солдат, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.
Китай обвинил корабль США во вторжении в китайские территориальные воды
Китайские военные заявили, что выслали американский военный корабль, который якобы вошел в их территориальные воды в Южно-Китайском море, а также обвинили США в создании "угрозы безопасности". ВМС США утверждают, что их действия были законными.
В Одесской области из-за непогоды перекрыто движение грузовиков на двух трассах
Движение грузовиков на трассах М-15 и М-28 в Одесской области заблокировано из-за непогоды. 12-часовое ограничение введено для уборки снега и предотвращения аварийных ситуаций.
Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российско-китайский план строительства подводного тоннеля в Крым является нежизнеспособным и его невозможно скрыть. Проект, упомянутый в перехватах, о которых сообщила газета The Washington Post, считается нереалистичным по стоимости и продолжительности.
Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения
Десятки беспилотников атаковали россию, поразив москву, тулу, калугу и брянск. Вместе с тем, министерство обороны россии заявило об уничтожении 20 БПЛА.
В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА
Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.
На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва
На Закарпатье открылся новый модульный мост через реку Тересва для транспортных средств весом до 3,5 тонн, что обеспечило бесперебойное движение на дороге государственного значения Н-09.
Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь
Украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.
В российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом
Беспилотный дрон врезался в жилой дом в российском городе тула, после того, как был сбит противовоздушной обороной; местные жители сообщают, что слышали взрывы и видели дым. По данным росСМИ, всего вроде бы сбито три БПЛА на тульской области.
ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка
ХАМАС освободил вторую группу из 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 тайцев, которые сейчас направляются в израильские больницы, чтобы воссоединиться с семьями.