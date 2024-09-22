За неделю враг применил более 900 КАБов, около 400 «шахедов», почти 30 ракет различных типов - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский отметил необходимость усиления дальнобойных возможностей Украины для защиты жизней людей.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар врага по Харькову. Глава государства также сообщил количество бомб, ракет и ударных дронов, которые россияне применили против Украины за последнюю неделю, пишет УНН со ссылкой на сообщение в официальном Телеграмм-канале Зеленского.
"Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "шахедов", почти 30 ракет различных типов", - сообщил глава государства.
Президент также сообщил, что всем пострадавшим от удара, который россия этой ночью нанесла по Харькову, оказывается необходимая помощь.
"Этой ночью Россия снова ударила по Харькову - авиабомбами по обычному жилому дому. В результате обстрела 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", - сообщил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украине нужна дальнобойность.
"Нам необходимо усилить наши способности для еще большей защиты жизней людей и безопасности. Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - заявил Зеленский.
Ворожий удар по Харкову: мер повідомив про евакуацію 60 мешканців21 сентября 2024, 21:04 • 15999 просмотров