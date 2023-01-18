За следующие несколько недель мы поймем, выживет ли Украина — Дуда

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"Мы должны мобилизоваться потому, что ситуация в Украине действительно сложная. И я боюсь, что через несколько, возможно, месяцев, возможно, недель, наступит очередной решающий момент этой войны. Он даст ответ на вопрос: выживет ли Украина или нет", - сказал он.

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Дуда подчеркнул, что российские оккупанты, которые еще не ослабли, готовятся к новому наступлению в Украину. В связи с этим он призвал страны ЕС и НАТО усилить поддержку Украины оружием. Польский президент добавил, что Киев стремится стать членом Евросоюза и Альянса, но перед тем, как это сделать, страна "должна выжить".

"Я сосед Украины, я - президент Польши. Польша, как вы знаете, член НАТО и член Европейского Союза. Мы понимаем украинцев, мы знаем, что они действительно хотят быть членами западного общества, западного политического сообщества и зоны безопасности. Следовательно, они хотят быть членами ЕС и НАТО, но сначала они должны выжить", - отметил он.

Напомним

Польша работает над тем, чтобы убедить западных союзников прислать по меньшей мере 100 боевых танков для поддержки оборонительных усилий Украины против российского вторжения.