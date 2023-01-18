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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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За наступні кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна — Дуда

Київ • УНН

 • 1241642 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що найближчим часом настане вирішальний момент російсько-української війни, який дасть зрозуміти, чи виживе Україна, передає УНН.

За наступні кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна — Дуда

Цитата

"Ми повинні мобілізуватися тому, що ситуація в Україні дійсно складна. І я боюся, що через кілька, можливо, місяців, можливо, тижнів, настане черговий вирішальний момент цієї війни. Він дасть відповідь на питання: чи виживе Україна, чи ні", - сказав він.

Деталі

Дуда наголосив, що російські окупанти, які ще не ослабла, готуються до нового наступу в Україну. У зв'язку з цим він закликав країни ЄС та НАТО посилити підтримку України зброєю. Польський президент додавв, що Київ прагне стати членом Євросоюзу та Альянсу, але перед тим, як це зробити, країна "повинна вижити".

"Я сусід України, я - президент Польщі. Польща, як ви знаєте, член НАТО і член Європейського Союзу. Ми розуміємо українців, ми знаємо, що вони дійсно хочуть бути членами західного суспільства, західної політичної спільноти та зони безпеки. Отже, вони хочуть бути членами ЄС і НАТО, але спочатку вони повинні вижити", - зазначив він.

Нагадаємо

Польща працює над тим, щоб переконати західних союзників надіслати щонайменше 100 бойових танків для підтримки оборонних зусиль України проти російського вторгнення.

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