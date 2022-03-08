За приказы бомбить Харьков сообщили о подозрении генерал-майору РФ, родившемуся в Чугуеве

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"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении уроженцу города Чугуев, командующему одной из армий военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ, генерал-майору по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, генерал-майор отдавал преступные приказы о массовой бомбардировке города Харькова и Харьковской области, в том числе, авиабомбы "ФАБ-500".

"В результате действий командующего погибли мирные жители, полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учреждения образования и общежития", - указали в ОГП.

Дополнение

Генерал РФ, который приказал бомбить Харьков, родом из Чугуева Харьковской области, сообщила ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.