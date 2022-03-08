За накази бомбардувати Харків повідомили про підозру генерал-майору РФ, який народився в Чугуєві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Генерал-майору РФ, який народився в Чугуєві Харківської області, повідомили про підозру за накази бомбардувати Харківщину. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру уродженцю міста Чугуїв, командувачу однієї з армій військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, генерал-майору за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування міста Харкова та Харківської області, у тому числі, авіабомбами "ФАБ-500".
"Внаслідок дій командувача загинули мирні мешканці, повністю та частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки", - вказали в ОГП.
Доповнення
Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва Харківської області, повідомила раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.