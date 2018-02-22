За месяц украинские визовые центры за границей приняли более двух тысяч заявлений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. До 10 украинских визовых центров в 8 странах мира в течение месяца было подано более 2 тысяч ходатайств на визы. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора департамента консульской службы Украины Дмитрий Васильев, передает УНН.
"Следующим этапом нашей работы стало открытие 15 января этого года 10 визовых центров в 8 странах - в Анголе, Египте, Индии, Китае, Ливане, Марокко, Нигерии и Тунисе. Визовые центры предоставляют услуги иностранцам в сфере приема ходатайства оформления виз и работают в тесном взаимодействии с консульствами в этих государствах. В плане статистики, за месяц работы визовых центров, через них уже было принято более 2 тысяч ходатайств на визы", - сказал он.
По словам представителя консульской службы, в МИД очень положительно оценивают этот опыт.
"Для министерства это была новая такая практика, ранее в Украине такого не было", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 15 января в восьми странах мира начали работу 10 украинских визовых центров, которые предоставляют услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.