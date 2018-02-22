За месяц украинские визовые центры за границей приняли более двух тысяч заявлений

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64451 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78893 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81618 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107738 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100502 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104607 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111566 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134341 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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За месяц украинские визовые центры за границей приняли более двух тысяч заявлений

За месяц украинские визовые центры за границей приняли более двух тысяч заявлений

Киев  •  УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. До 10 украинских визовых центров в 8 странах мира в течение месяца было подано более 2 тысяч ходатайств на визы. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора департамента консульской службы Украины Дмитрий Васильев, передает УНН.

"Следующим этапом нашей работы стало открытие 15 января этого года 10 визовых центров в 8 странах - в Анголе, Египте, Индии, Китае, Ливане, Марокко, Нигерии и Тунисе. Визовые центры предоставляют услуги иностранцам в сфере приема ходатайства оформления виз и работают в тесном взаимодействии с консульствами в этих государствах. В плане статистики, за месяц работы визовых центров, через них уже было принято более 2 тысяч ходатайств на визы", - сказал он.

По словам представителя консульской службы, в МИД очень положительно оценивают этот опыт.

"Для министерства это была новая такая практика, ранее в Украине такого не было", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 15 января в восьми странах мира начали работу 10 украинских визовых центров, которые предоставляют услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Украинские Национальные Новости

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