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За місяць українські візові центри за кордоном прийняли більше двох тисяч заяв

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. До 10 українських візових центрів у 8 державах світу протягом місяця було подано понад 2 тисяч клопотань на візи. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив заступник директора департаменту консульської служби України Дмитро Васильєв, передає УНН.

“Наступним етапом нашої роботи стало відкриття 15 січня цього року 10 візових центрів у 8 державах — в Анголі, Єгипті, Індії, Китаї, Лівані, Марокко, Нігерії та Тунісі. Візові центри надають послуги іноземцям у сфері прийому клопотання оформлення віз, і функціонують у тісній взаємодії з консульствами у цих державах. В плані статистики, за місяць роботи візових центрів, через них вже було прийнято більше 2 тисяч клопотань на візи”, — сказав він.

За словами представника консульської служби, у МЗС дуже позитивно оцінюють цей досвід.

“Для міністерства це була нова така практика, раніше в Україні такого не існувало”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, 15 січня у восьми країнах світу розпочали роботу 10 українських візових центрів, які надають послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.

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