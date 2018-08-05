За месяц в Сирии незаконно задержали более 600 человек - правозащитники

По данным правозащитников, только сторонники Асада схватили в прошлом месяце 419 человек, в том числе 51 женщину и 36 детей.

Террористы сирийского крыла PKK - YPG похитили 66 человек, в том числе 16 женщин и 14 детей. Боевики другой террористической группировки - ДЕАШ насильственно удерживают 37 человек, в том числе семь женщин и четырех детей.

Вооруженные оппозиционные группировки и группировка "Хайят Тахрир аль-Шам" задержали 125 человек, в том числе пять детей и пять женщин.

Напомним, агество Анадолу сообщило, что в тюрьмах Сирии содержатся не менее 500 тысяч человек.