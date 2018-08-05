В тюрьмах Сирии находится полмиллиона человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В тюрьмах Сирии содержатся не менее 500 тысяч человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на командира одного из отрядов сирийской оппозиции Тарыка Солака, который и сам провел 2,5 года в застенках военной тюрьмы "Сайдная" в Сирии, передает УНН.
Командир сирийской группировки рассказал, что ввиду нехватки мест в тюрьмах Сирии, сторонники Асада переоборудовали под места заключения даже здания школ.
"Только в военной тюрьме "Сайдная" содержатся около 4 тысяч заключенных. При этом есть тюрьмы, о существовании которых даже неизвестно", - отметил командир оппозиционной группировки.
Напомним, американские сенаторы хотят получить отчет от госсекретаря США по “военным преступлениям и преступлениям против человечности”, которые российская армия и правительственные силы могли совершить в Сирии. Соответствующие положения содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса.