У в'язницях Сирії знаходиться півмільйона осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У в'язницях Сирії містяться не менше 500 тисяч чоловік. Про це повідомляє Анадолу з посиланням на командира одного із загонів сирійської опозиції Тарика Солака, який і сам провів 2,5 року в застінках військової в'язниці "Сайдная" в Сирії, передає УНН.
Командир сирійського угруповання розповів, що зважаючи на брак місць у в'язницях Сирії, прихильники Асада переобладнали під місця ув'язнення навіть будівлі шкіл.
"Тільки у військовій в'язниц і "Сайдная" містяться близько 4 тисяч ув'язнених. При цьому є в'язниці, про існування яких навіть невідомо", - зазначив командир опозиційного угруповання.
Нагадаємо, американські сенатори хочуть отримати звіт від держсекретаря США щодо "воєнних злочинів і злочинів проти людяності", які російська армія і урядові сили могли зробити в Сирії. Відповідні положення містяться в тексті законопроекту про різке посилення американських санкцій щодо Росії, який був наданий ЗМІ в п'ятницю джерелом в апараті Конгресу.