За місяць у Сирії незаконно затримали понад 600 осіб - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Сирії в липні поточного року були незаконно схоплені і насильно утримуються в цілому 647 осіб, в тому числі 79 жінок і 59 дітей. Про це йдеться в доповіді Сирійської правозахисної організації (SNHR), передає УНН з посиланням на Анадолу.
За даними правозахисників, лише прихильники Асада схопили минулого місяця 419 осіб, в тому числі 51 жінку і 36 дітей.
Терористи сирійського крила PKK - YPG викрали 66 осіб, в тому числі 16 жінок і 14 дітей. Бойовики іншої терористичної угруповання - ДЕАШ насильно утримують 37 осіб, в тому числі сім жінок і чотирьох дітей.
Збройні опозиційні угруповання і угруповання "Хайят Тахрір аль-Шам" затримали 125 осіб, в тому числі п'ять дітей і п'ять жінок.
Нагадаємо, агество Анадолу повідомило, що в тюрмах Сирії містяться не менше 500 тисяч чоловік.