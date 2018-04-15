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За минувшие сутки зоне АТО трое украинских военнослужащих получили ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 52 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Донецком направлении с запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкино, а из минометов калибра 82 мм — Песков и Шахты „Бутовка“. Также из гранатометов различных систем огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковка и Шахты „Бутовка“, из вооружения БМП — по защитниках Новотроицкого и Водяного, с зенитной установки — вблизи Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов — по нашим позициям неподалеку Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты „Бутовка“. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Гнутово, Шахты „Бутовка“ и Талаковки — велся снайперский огонь”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы — в районе Майорска. Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого”.

“В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения. Наших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

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