За минулу добу зоні АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 52 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії двічі обстріляні захисники Широкиного, а з мінометів калібру 82 мм — Пісків та Шахти „Бутівка“. Також з гранатометів різних систем вогонь вівся по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Лебединського, Талаківки і Шахти „Бутівка“, з озброєння БМП — по захисниках Новотроїцького та Водяного, із зенітної установки — поблизу Авдіївки, а з великокаліберних кулеметів — по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового, Новотроїцького, Лебединського, Водяного та Шахти „Бутівка“. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Авдіївки, Широкиного, Лебединського, Талаківки, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Гнутового, Шахти „Бутівка“ і Талаківки — вівся снайперський вогонь”, — вказано у повідомленні.
Також у прес-центрі додали, що: “На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор обстрілював оборонців Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети противник застосував під Луганським, а гранатомети та великокаліберні кулемети — в районі Майорська. Також з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників Троїцького”.
“Унаслідок бойових дій троє українських захисників зазнали поранення. Наших воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу”, — повідомили у штабі.