За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб и не получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб но не был ранен", - сообщил А.Мотузяник.
В то же время, по его словам, противник продолжал вести обстрел позиций сил АТО, в частности из запрещенного минскими соглашениями оружия. Так, на луганском направлении было зафиксировано 11 обстрелов, на донецком - 16.
Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 27 обстрелов позиций сил АТО, украинские военные 16 раз открывали огонь.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Марьинка".