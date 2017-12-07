За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

"За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув та не був поранений", - повідомив О.Мотузяник.

У той же час, за його словами, противник продовжував вести обстріл позицій сил АТО, зокрема із забороненої мінськими угодами зброї. Так, на луганському напрямку було зафіксовано 11 обстрілів, на донецькому – 16.

Усього протягом минулої доби було зафіксовано 27 обстрілів позицій сил АТО, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли з гранатометів КПВВ "Мар'їнка".