За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув та не отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув та не був поранений", - повідомив О.Мотузяник.
У той же час, за його словами, противник продовжував вести обстріл позицій сил АТО, зокрема із забороненої мінськими угодами зброї. Так, на луганському напрямку було зафіксовано 11 обстрілів, на донецькому – 16.
Усього протягом минулої доби було зафіксовано 27 обстрілів позицій сил АТО, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли з гранатометів КПВВ "Мар'їнка".