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15 марта, 19:03 • 111225 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 37 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 37 вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 37 случаев открытия огня по позициям сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-слубжу штаба АТО.

Больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Под огонь вражеской артиллерии попало Широкино, где по позициям наших ребят враг выпустил более 30 снарядов из 122 миллиметровых орудий. С минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское, Павлополь. Огонь по нашим позициям в районе Павлополя вел снайпер.

На Донецком направлении враг также использовал запрещенные минскими договоренностями минометы, неоднократно обстреливая Луганское и Авдеевку. Здесь же боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

К вечеру противник активизировался и на Луганском направлении. Под обстрелы минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в районе Новозвановки, Новоалександровки и Катериновки.

Как сообщал УНН, вечером 15 ноября боевики активизировались на луганском направлении , в частности, под обстрел попали позиции ВСУ у Новозвановки.

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