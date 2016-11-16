За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 37 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 37 случаев открытия огня по позициям сил АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-слубжу штаба АТО.
Больше всего обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Под огонь вражеской артиллерии попало Широкино, где по позициям наших ребят враг выпустил более 30 снарядов из 122 миллиметровых орудий. С минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединское, Павлополь. Огонь по нашим позициям в районе Павлополя вел снайпер.
На Донецком направлении враг также использовал запрещенные минскими договоренностями минометы, неоднократно обстреливая Луганское и Авдеевку. Здесь же боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
К вечеру противник активизировался и на Луганском направлении. Под обстрелы минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции в районе Новозвановки, Новоалександровки и Катериновки.
Как сообщал УНН, вечером 15 ноября боевики активизировались на луганском направлении , в частности, под обстрел попали позиции ВСУ у Новозвановки.