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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 37 ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 37 ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 7786 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-слубжу штабу АТО.

Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку. Під вогонь ворожої артилерії потрапило Широкине, де по позиціях наших хлопців ворог випустив більше 30 снарядів з 122 міліметрових гармат. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське, Павлопіль. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер.

На Донецькому напрямку ворог також використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети, неодноразово обстрілюючи Луганське та Авдіївку. Тут же бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Надвечір противник активізувався і на Луганському напрямку. Під обстріли мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки.

Як повідомляв УНН, надвечір 15 листопада бойовики активізувалися на луганському напрямку, зокрема, під обстріл потрапили позиції ЗСУ біля Новозванівки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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