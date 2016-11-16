За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 37 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 37 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-слубжу штабу АТО.
Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку. Під вогонь ворожої артилерії потрапило Широкине, де по позиціях наших хлопців ворог випустив більше 30 снарядів з 122 міліметрових гармат. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське, Павлопіль. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер.
На Донецькому напрямку ворог також використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети, неодноразово обстрілюючи Луганське та Авдіївку. Тут же бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Надвечір противник активізувався і на Луганському напрямку. Під обстріли мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Катеринівки.
Як повідомляв УНН, надвечір 15 листопада бойовики активізувалися на луганському напрямку, зокрема, під обстріл потрапили позиції ЗСУ біля Новозванівки.