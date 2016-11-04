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15 марта, 19:03 • 115470 просмотра

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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 31 вражеский обстрел

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 31 вражеский обстрел

Киев • УНН

 • 8041 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За прошедшие сутки вражеские войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям украинских защитников", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций против сил АТО. В районе Талаковки противник использовал стрелковое оружие, а в Штрокином и Лебединском - стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Вблизи Павлополя, Водяного и Красногоровки обстрелы со стороны боевиков продолжались из минометов 82 и 120 калибров. На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов.

На Донецком направлении состоялось 7 обстрелов. В Луганском российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в районе Авдеевки провокации Вооруженных сил Украины продолжались с использованием минометов обоих калибров, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе Сизого из стрелкового оружия, в Орехово - из минометов калибра 82 мм, а в районах Трехизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки и Новоалександровки - из гранатометов.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 24 обстрелов украинских позиций в зоне АТО .

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