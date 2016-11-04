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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 31 ворожий обстріл

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 31 ворожий обстріл

Київ • УНН

 • 8041 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. За минулу добу ворожі війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“За минулу добу російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників”, — йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій проти сил АТО. В районі Талаківки противник використовував стрілецьку зброю, а в Штрокіному та Лебединському — стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Поблизу Павлопіля, Водяного та Красногорівки обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 82 та 120 калібрів. На цій ділянці ворог продовжує підсилювати інтенсивність вогню використовуючи гранатомети, кулемети та своїх снайперів.

На Донецькому напрямку відбулось 7 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, а в районі Авдіївки провокації Збройних Сил України тривали з використанням мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі Сизого зі стрілецької зброї, в Оріховому — з мінометів калібру 82 мм, а в районах Трьохізбенки, Станиці Луганської, Новозванівки та Новоолександрівки — з гранатометів.

Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 24 обстріли українських позицій в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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