За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 31 ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За минулу добу ворожі війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“За минулу добу російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників”, — йдеться у повідомленні.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій проти сил АТО. В районі Талаківки противник використовував стрілецьку зброю, а в Штрокіному та Лебединському — стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Поблизу Павлопіля, Водяного та Красногорівки обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 82 та 120 калібрів. На цій ділянці ворог продовжує підсилювати інтенсивність вогню використовуючи гранатомети, кулемети та своїх снайперів.
На Донецькому напрямку відбулось 7 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, а в районі Авдіївки провокації Збройних Сил України тривали з використанням мінометів обох калібрів, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї.
На Луганському напрямку бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, в районі Сизого зі стрілецької зброї, в Оріховому — з мінометів калібру 82 мм, а в районах Трьохізбенки, Станиці Луганської, Новозванівки та Новоолександрівки — з гранатометів.
Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 24 обстріли українських позицій в зоні АТО.