За минувшие сутки пять военнослужащих получили ранения - штаб АТО

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 45 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, танка и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам рядом с Авдеевкой. Огнем минометов калибра 120-мм, вооружением БМП, гранатометами и пулеметами больших калибров противник накрывал защитников Луганского, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого. Вооружение БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям недалеко от населенного пункта Пески, а гранатометы и пулеметы больших калибров — по опорным пунктам вблизи шахты “Бутовка”, Майорского, Каменки и Зайцево. В районах населенных пунктов Зайцево, Опитне и Пески действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, 120-миллиметровые минометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие враг применял по позициям рядом с Широкино. С минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Павлополя, а по вооружению БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия бил по позициям рядом с Водяным. С минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам Красногоровки и Марьинки, а с 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия — по защитникам Гнутово. Пулеметы больших калибров противник применял по позициям рядом с Чермалыком. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм, вооружение БМП, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки и Новоалександровки. С противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов — по опорным пунктам неподалеку станицы Луганской.

“Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Авдеевки, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов. За минувшие сутки пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — отметили в штабе.