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За минулу добу п’ять військовослужбовців отримали поранення - штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. За минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових: п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

За минулу добу п’ять військовослужбовців отримали поранення - штаб АТО

“Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій сил АТО. За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників”, — йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, танку та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по опорних пунктах поруч Авдіївки. Вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник накривав захисників Луганського, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького. Озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях неподалік населеного пункту Піски, а гранатомети та кулемети великих калібрів — по опорних пунктах поблизу шахти “Бутівка”, Майорська, Кам’янки та Зайцевого В районах населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, 120-міліметрові міномети, озброєння БМП та БТР, стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по опорних пунктах поблизу Павлополя, а з озброєння БТР, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї бив по позиціях поруч Водяного. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисниках Красногорівки та Мар’їнки, а з 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї — по оборонцях Гнутового. Кулемети великих калібрів противник застосовував по позиціях поруч Чермалика. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Вогнем мінометів калібру 120-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки та Новоолександрівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького, а зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів — по опорних пунктах неподалік станиці Луганської.

“Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Авдіївки, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів. За минулу добу п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — зазначили у штабі.

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