За минувшие сутки на Донбассе через КПВВ последовало 45,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. За минувшие сутки через КПВВ последовало 45,5 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 45,5 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10129 человек и 1258 транспортных средств; "Марьинка" - 11368 человек и 2146 транспортных средств; "Новотроицкое" - 10751 человек и 2122 транспортных средств; "Гнутово" - 4734 человек и 1105 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10548 человек.
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В пресс-службе также сообщили, что сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись по графику и работают в штатном режиме.
"В контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/10; "Марьинка" - 0/0, "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 15/15", - говорится в сообщении.