За минулу добу на Донбасі через КПВВ прослідувало 45,5 тис. осіб

За минулу добу через КПВВ прослідувало 45,5 тисячі осіб та 6,6 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 10129 осіб та 1258 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 11368 осіб та 2146 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 10751 осіб та 2122 транспортних засобів; “Гнутове” — 4734 осіб та 1105 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 10548 осіб.

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У прес-службі також повідомили, що сьогодні зранку усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкрились за графіком та працюють у штатному режимі.

"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 20/10; “Мар’їнка” — 0/0; “Новотроїцьке” — 0/30; “Гнутове” —15/15", - йдеться у повідомленні.