За минувшие сутки в МВД поступило 6 сообщений о нарушении избирательного законодательства

“За прошедшие сутки поступило к нам 6 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них в городе Киеве — 2, Запорожская, Кировоградская, Львовская и Черкасская область — по одному, но к ЕРДР не вносились и протоколы не составлялись”, — отметил Стойко.

По его словам, с начала избирательной кампании в правоохранительные органы поступило 75 заявлений и сообщений. Больше всего — в Луганской области, городе Киеве, в Днепропетровской, Одесской и др.

При этом он добавил, что в основном правонарушения касаются подкупа избирателей, незаконной агитации, повреждения имущества, сбора персональных данных, хулиганства и препятствования избирательному праву.

Напомним, за время кампании по выборам в Верховную Раду Украины, которая началась 24 мая, зафиксировано 75 сообщений о нарушении избирательного законодательства.