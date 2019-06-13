За минулу добу до МВС надійшло 6 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. За минулу добу до правоохоронних органів надійшло 6 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу надійшло до нас 6 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, із них в місті Києві — 2, Запорізька, Кіровоградська, Львівська та Черкаська область — по одному, але до ЄРДР не вносились і протоколи не складались”, — зазначив Стойко.
За його словами, з початку виборчої кампанії до правоохоронних органів надійшло 75 заяв та повідомлень. Найбільше — в Луганській області, місті Києві, в Дніпропетровській, Одеській тощо.
При цьому він додав, що в основному правопорушення стосуються підкупу виборців, незаконної агітації, пошкодження майна, збору персональних даних, хуліганства і перешкоджання виборчому праву.
Нагадаємо, за час кампанії виборів до Верховної Ради України, яка почалася 24 травня, зафіксовано 75 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства.