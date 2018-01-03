По прошедшие сутки в зоне АТО получили легкие ранения двое украинских военных

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении.

“Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецком оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово. Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного”, - говорится в сообщении прес-центра штаба АТО.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Состояние их здоровья — удовлетворительное.