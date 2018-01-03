За минулої доби у зоні АТО зазнали легких поранень двоє українських військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 6 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на Донецькому напрямку.
"Поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння. На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового. Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
На інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
У результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Стан їхнього здоров’я – задовільний.