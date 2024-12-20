За масштабной кибератакой на госреестры Украины стоят хакеры, связанные с гру рф - Коваленко

ukenru
Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
07:00 • 100165 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 125916 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 150420 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 196620 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 149659 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 136166 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 155644 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 151118 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 134275 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111988 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 5 человек

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 5 человек

 • 106789 просмотра
В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

05:00 • 109005 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

05:05 • 109859 просмотра
Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

05:11 • 109066 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

07:20 • 110502 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 196621 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 141959 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 161812 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 169645 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 182644 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 100569 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

07:20 • 110502 просмотра
Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

 • 104009 просмотра
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

 • 106486 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

 • 106556 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

За масштабной кибератакой на госреестры Украины стоят хакеры, связанные с гру рф - Коваленко

За масштабной кибератакой на госреестры Украины стоят хакеры, связанные с гру рф - Коваленко

Киев  •  УНН

 • 3158 просмотра

Read in English

Хакеры, связанные с гру рф, совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Минюст работает над восстановлением доступа к критическим системам, что может занять до двух недель.

Одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины совершили хакеры, связанные с главным управлением генерального штаба вооруженных сил россии, заявил в пятницу глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН

"Кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с гру гш рф", - написал Коваленко.

Напомним 

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.

"Дія" приостановила работу части сервисов20 дек. 2024, 06:24 • 10240 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина