За масштабной кибератакой на госреестры Украины стоят хакеры, связанные с гру рф - Коваленко
Киев • УНН
Хакеры, связанные с гру рф, совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Минюст работает над восстановлением доступа к критическим системам, что может занять до двух недель.
Одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины совершили хакеры, связанные с главным управлением генерального штаба вооруженных сил россии, заявил в пятницу глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН.
"Кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с гру гш рф", - написал Коваленко.
Напомним
Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
"Дія" приостановила работу части сервисов20 дек. 2024, 06:24 • 10240 просмотров