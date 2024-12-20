"Дія" приостановила работу части сервисов
Киев • УНН
Из-за технических работ по обновлению государственных реестров временно не работают 25 сервисов в «Дія». Восстановление работы реестров может занять до двух недель после масштабной кибератаки.
Из-за обновления государственных реестров в "Дія" временно не работает часть сервисов, сообщили на сайте онлайн-сервиса государственных услуг 19 декабря, пишет УНН.
Детали
Как указано, технические работы проводят Национальные информационные системы. "Дія", как отмечается, не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП
- Извлечение из ЕГР
- Регистрация ООО
- Переход ООО на модельный устав
- Строительные услуги
- Бронирование работников
- Перерегистрация авто
- Брак онлайн
- Актовые записи
- Строительные услуги
- Регистрация права собственности на имущество
- Информационная справка по ГРВП
- Кредиты ВПЛ
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- Помощь при усыновлении ребенка
- Пособие на ребенка одинокой матери или отцу
- "єОселя"
- Сообщение о поврежденном / уничтоженном имуществе
- "єВідновлення"
- "єВідновлення" для бизнеса
- Сообщение о ремонтных работах
- Бронирование по сертификату
- Международный реестр убытков
- Заявление о браке
- Выписки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС
"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", - говорится в сообщении.
Советуют следить за обновлениями в социальных сетях "Дія".
Напомним
российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. Как сообщалось, работа единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции Украины, временно приостановлена. Время первоочередного восстановления - ориентировочно до двух недель.
Масштабная кибератака на госреестры: первые этапы восстановления займут до двух недель - Стефанишина19 дек. 2024, 22:10 • 58238 просмотров