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"Дія" приостановила работу части сервисов

"Дія" приостановила работу части сервисов

Киев  •  УНН

 • 7541 просмотра

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Из-за технических работ по обновлению государственных реестров временно не работают 25 сервисов в «Дія». Восстановление работы реестров может занять до двух недель после масштабной кибератаки.

Из-за обновления государственных реестров в "Дія" временно не работает часть сервисов, сообщили на сайте онлайн-сервиса государственных услуг 19 декабря, пишет УНН.

Детали

Как указано, технические работы проводят Национальные информационные системы. "Дія", как отмечается, не хранит личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работают:

- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП

- Извлечение из ЕГР

- Регистрация ООО

- Переход ООО на модельный устав

- Строительные услуги

- Бронирование работников

- Перерегистрация авто

- Брак онлайн

- Актовые записи

- Строительные услуги

- Регистрация права собственности на имущество

- Информационная справка по ГРВП

- Кредиты ВПЛ

- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

- Помощь при усыновлении ребенка

- Пособие на ребенка одинокой матери или отцу

- "єОселя"

- Сообщение о поврежденном / уничтоженном имуществе

- "єВідновлення"

- "єВідновлення" для бизнеса

- Сообщение о ремонтных работах

- Бронирование по сертификату

- Международный реестр убытков

- Заявление о браке

- Выписки и повторная выдача свидетельств из ГРАГС

"Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее", - говорится в сообщении.

Советуют следить за обновлениями в социальных сетях "Дія".

Напомним

российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. Как сообщалось, работа единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции Украины, временно приостановлена. Время первоочередного восстановления - ориентировочно до двух недель.

Масштабная кибератака на госреестры: первые этапы восстановления займут до двух недель - Стефанишина19 дек. 2024, 22:10 • 58238 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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