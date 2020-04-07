За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 17 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на вечер вторника за рубежом от COVID-19 выписаны уже 17 украинцев. Сейчас болеют еще 174. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, по состоянию на 18:00 7 апреля уже выздоровели 17 граждан Украины, в частности в Великобритании и Северной Ирландии - 1, в Доминиканской Республике - 4, в Италии - 2, в Нигерии - 1 в ОАЭ - 1, в Польше - 2, в Таиланди- 1, в ФРГ - 1 и 4 в Японии.
Также 14624 гражданин Украины обратился за помощью к ЗГУ в рамках системы "Защита".
Кроме того, 5 украинцев умерло за рубежом.
Напомним, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.