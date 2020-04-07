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За кордоном від COVID-19 одужали вже 17 українців – МЗС

За кордоном від COVID-19 одужали вже 17 українців – МЗС

Київ • УНН

 • 11004 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на вечір вівторка за кордоном від COVID-19 одужало вже 17 українців. Наразі хворіють ще 174. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Так, станом на 18:00 7 квітня вже одужало 17 громадян України, зокрема у Великій Британії та Північній Ірландії – 1, у Домініканській Республіці – 4, в Італії – 2, в Нігерії - 1 в ОАЕ - 1, в Польщі – 2,в Таїланді- 1, в ФРН – 1, та 4 в Японії.

Також 14 624 громадянин України звернувся по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.

Окрім того, 5 українців померло за кордоном.

Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.

Українські Національні Новини

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