За кордоном від COVID-19 одужали вже 17 українців – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на вечір вівторка за кордоном від COVID-19 одужало вже 17 українців. Наразі хворіють ще 174. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
Так, станом на 18:00 7 квітня вже одужало 17 громадян України, зокрема у Великій Британії та Північній Ірландії – 1, у Домініканській Республіці – 4, в Італії – 2, в Нігерії - 1 в ОАЕ - 1, в Польщі – 2,в Таїланді- 1, в ФРН – 1, та 4 в Японії.
Також 14 624 громадянин України звернувся по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.
Окрім того, 5 українців померло за кордоном.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.