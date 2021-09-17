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За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти

За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти

Киев  •  УНН

 • 20080 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. За пределами Украины есть более 250 тысяч захоронений представителей украинской организованной военно-политической эмиграции. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Украинском институте национальной памяти.

Цитата:

"По оценкам Украинского института национальной памяти, за пределами Украины существует более 250 тысяч захоронений представителей украинской организованной военно-политической эмиграции (то есть эмигрантов, объединенных в политические и общественные представительные органы и организации). Эти могилы разбросаны на территории разных государств, на всех континентах (кроме Антарктиды)", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Сообщается, что нижняя предельная численность количества представителей организованной украинской военно-политической эмиграции (250 тыс. человек) основывается на расчетах суммарной численности УНРовской эмиграции (более 15 тыс. военных в Польше и Румынии и примерно такого же количества гражданских), галицкой эмиграции (прежде всего воинов УГА - около 6 тыс.), украинцев в лагерях для перемещенных лиц после Второй мировой войны (119 тыс. человек по состоянию на апрель 1948 года), а также значительно меньшего количества политических эмигрантов вне этих двух волн.

В Институте нацпамяти сообщили, что на сегодня не существует отдельного списка или любого другого перечня "захоронений выдающихся украинцев, планируемых к возвращению", утвержденного органами государственной власти Украины.

"Вне этого, позиция Института в вопросе перезахоронения представителей украинской военно-политической эмиграции состоит в том, что осуществление эксгумации и перезахоронение останков в Украине целесообразно осуществлять в следующих случаях:

  • Перенос в Украину останков лиц, совершивших исключительный вклад в борьбу и обретение государственной независимости Украины. Такие перезахоронения следует осуществлять в Украине на Мемориале украинских героев - Украинском национальном пантеоне, исключительно после его создания.
  • Захоронение на кладбищах, которым грозит ликвидация, где сохранение могилы затруднено или невозможно.
  • Захоронение, которое потеряло владельца (физическое или юридическое лицо, производившее оплату землепользования) и находится под угрозой уничтожения из-за неуплаты аренды могилы. В то же время, на территории, где находится такое захоронение, отсутствуют институциализированные структуры украинской эмиграции, способные позаботиться о могиле, - однако имеется заинтересованная сторона в Украине, что готова покрыть расходы на перезахоронение останков на конкретное кладбище", - отмечается в ответе на запрос.

В то же время, Институт считает нецелесообразным осуществлять эксгумацию останков украинцев с этнических украинских земель за пределами государственных границ Украины, что может привести к потере украинских мест памяти, которые служат важными маркерами сохранения национальной идентичности украинского меньшинства.

Кроме того, в Институте нацпамяти напомнили, что по их сведениям, по состоянию на 1 июня 2021 года, Киевской городской государственной администрацией был разработан проект распоряжения, который находится на согласовании у главы КГГА по созданию сектора почетных захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

Контекст

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина начнет процесс возвращения захоронений выдающихся украинцев, погибших за рубежом. Это гетманы, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки.

Добавим

Осенью прошлого года Институт национальной памяти Польши опубликовал документ из 29 пунктов по польско-украинскому сотрудничеству в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида.

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