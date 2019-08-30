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За коммунальные услуги в июле население оплатило более 6 млрд грн

За коммунальные услуги в июле население оплатило более 6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15239 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В июле этого года население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги более 6 млдр грн, а за поставки электроэнергии - более 3 млрд грн. Об этом передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

"В июле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,1 млрд грн (145,0% начисленных за этот период сумм) за поставки электрической энергии - 3,1 млрд грн (113,6%)", - говорится в сообщении.

На конец июля 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет:
- за поставки природного газа - 23,4 млрд грн,
- за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 15,2 млрд грн,
- по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 4,8 млрд грн,
- за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 4,0 млрд грн,
- за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн,
- за поставку электрической энергии - 4,8 млрд грн.

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Средние начисления с учетом электроэнергии на одного владельца лицевого счета в июле составили 652,9 грн.

"... в январе-июле 2019 года с населением было заключено 39,0 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 310,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 165,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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