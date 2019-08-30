За комунальні послуги у липні населення сплатило понад 6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У липні цього року населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги понад 6 млдр грн, а за постачання електроенергії - понад 3 млрд грн. Про це передає УНН із посиланням на Державну службу статистики України.
"У липні 2019 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,1 млрд грн (145,0% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 3,1 млрд грн (113,6%)", - йдеться в повідомленні.
На кінець липня 2019 р. заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги становить:
- за постачання природного газу - 23,4 млрд грн,
- за централізоване опалення та постачання гарячої води – 15,2 млрд грн,
- за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,8 млрд грн,
- за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,0 млрд грн,
- за вивезення побутових відходів – 0,8 млрд грн,
- за постачання електричної енергії – 4,8 млрд грн.
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Середні нарахування, з урахуванням електроенергії, на одного власника особового рахунку в липні становили 652,9 грн.
"… у січні–липні 2019 р. з населенням було укладено 39,0 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 310,9 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 165,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.